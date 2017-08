Científicos localizan una tortuga con dos cabezas en Florida

Un equipo de biólogos de la Universidad Central de Florida (UCF), Estados Unidos encontró una cría de tortuga con dos cabezas en un nido en una playa del condado de Brevard, en la costa este del estado, según informaron medios locales.

La tortuga bicéfala, donde cada cabeza es independiente y ambas comparten la misma concha y las mismas cuatro extremidades, apareció cuando excavaban nidos para determinar el número de huevos depositados y cuántas crías salían.

Our interns discovered this rare 2-headed loggerhead hatchling yesterday! It was alive & energetic. So cool! #UCFTurtleLab Pic: L Rittenberg pic.twitter.com/pUAWi78IvK

— Kate Mansfield (@UCFTurtleLab) August 16, 2017