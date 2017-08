Policía de Finlandia neutraliza a un hombre responsable de un atentado en Turku

La Policía finlandesa capturó a un individuo que habría apuñalado a varias personas este viernes en la ciudad de Turku, informaron medios internacionales.

Según los testigos, el agresor habría sido detenido tras recibir un disparo en una pierna y hay al menos dos personas heridas, aunque la Policía todavía no ha verificado estas declaraciones.

Several people stabbed in #Turku, Finland; public urged to avoid downtown area #Finland pic.twitter.com/ugeRdRfx5r

— Darren Oatway (@DarrenOatway) August 18, 2017