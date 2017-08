Carlos Alvarado: "falta liderazgo para retomar el rumbo del país"

En su tercer año de mandato, también se refirió al trabajo del Grupo Garante conocido como G4.

¿Qué es lo que le preocupa más de la situación en Guatemala?

“Lo preocupante es lo que siempre ha sucedido: estamos muy polarizados como país, el resultado es una conflictividad social tremenda donde no nos ponemos de acuerdo, no hay tolerancia, no hay respeto de las ideas de los diferentes sectores, entonces no podemos caminar con una visión de país. Necesitamos ese liderazgo importante. Hay cosas positivas que tenemos que fortalecer y en las que hay diferencias, las tenemos que discutir, pero como debe ser”.

¿El gobierno de Jimmy Morales se ha estancado?

Hay adelantos importantes en algunos temas. Siento que falta mucho, falta liderazgo para retomar el rumbo del país, con una visión de país y lograr los consensos que necesitamos, hay que convocar a todos los sectores y tratar de conciliar.

¿Y qué ha hecho la Universidad de San Carlos?

Hay avances, como, por ejemplo, el trabajo con Epsum (Ejercicio de Profesional Supervisado Multidisciplinario) en 53 municipios, los más necesitados del país. Es una labor importante que hace la Usac junto con el Ministerio de Finanzas, la Presidencia y la Vicepresidencia, gobierno y universidad apoyando a los sectores más necesitados por medio de grupos de estudiantes que van de seis a ocho meses a las poblaciones.

¿Qué temas de beneficio social ha impulsado desde la rectoría?

Estamos trabajando en otra propuesta que se va a generar en pocos días y que se va a presentar al Congreso, junto con Asies, la Universidad Rafael Landívar y algunos diputados como Oliverio García Rodas como interesados en hacer un cambio para fortalecer el sistema de justicia, lograr la independencia de los tres poderes del Estado, pero, además, que la Corte Suprema de Justicia se dedique a administrar justicia como corresponde.

¿Qué otra enmienda hay en esa propuesta?

En las comisiones de postulación no estamos de acuerdo como estaba. Se está generando la propuesta de un ente postulador con cinco integrantes, pero donde el sector académico sí tiene participación porque no queremos que esto se deje en manos de la clase política.

¿Por qué no?

La clase política, usted sabe cómo estamos de complicados, está muy cuestionada, no han prosperado las propuestas que se han presentado a nivel del Congreso de la República. Nosotros no podemos permitir que la academia no esté incluida. La academia tiene mucho qué decir, lo hablamos con todos los rectores de las universidades, en el foro de rectores, que la participación de la academia es importante.

¿Hay corrupción en la Universidad de San Carlos?

Todas las instituciones son complejas y difíciles, y la Universidad de San Carlos es grande pero sí le digo algo, el Consejo Superior Universitario ha actuado con mucha responsabilidad y compromiso, ya que aprobó las políticas de transparencia que son de observancia general para mejorar y dar rendición de cuentas. Nosotros no tenemos alguna situación que lamentar sino, por el contrario, la universidad tiene que ir en el sentido de la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Qué pasa con los señalamientos de vicios en la elección de autoridades como decanos, por ejemplo?

Lo que sucede es que es fácil hablar, pero por experiencia le digo que cuando un grupo pierde, comienza a levantar una situación que no puede comprobar. Cuando hablamos de corrupción o de malos universitarios se tiene que comprobar. Si hay un caso de corrupción que se denuncie con fundamento, pero no hablar por hablar, hay detractores de la universidad que hablan mal, pero no se ponen a pensar que al hablar sin fundamento dañan la imagen.

¿Ha perdido protagonismo el Grupo Garante o G4?

El G4 se está reuniendo con diferentes sectores de la población, no es un ente que esté divulgando lo que está haciendo, pero tiene un quehacer fundamental. Hemos tenido dificultad en reunirnos por la elección de procurador de los Derechos Humanos, la agenda ha sido muy complicada. También nos hemos reunido con el presidente Jimmy Morales, con el vicepresidente, así como con los presidentes del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.