Asesinan a hombre en Chinaulta

Dyler Octavio trabajó por algunos años como ayudante de bus de la ruta 96, luego se cambió a los buses de la ruta 3, comentó su hermana Sonia Marilú Álvarez, quien reconoció el cuerpo.

Según familiares del fallecido, estaban desayunando y él fue a traer las tortillas.

Cuando él salió se escucharon unos disparos, pensé que eran cohetes y cuando salí él estaba sentado en una banqueta afuera de la casa con varios disparos”, dijo su hermana.

Empezaba a trabajar

Este lunes iba a empezar a trabajar en una piñatería, recordó un familiar que a la vez indicó que él estaba contento porque iba a tener un trabajo formal.

Dyler Octavio dejó en la orfandad a una niña de 9 años.

Peritos del Ministerio Público embalaron once casquillos de bala. Familiares resaltaron que no había sido amenazado y no había tenido problemas, por lo que desconocen el motivo del ataque armado.