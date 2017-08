¡Listos para la batalla! Aumenta la tensión entre EE. UU. y Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, profirió ayer su tercera amenaza de la semana contra el gobierno de Corea del Norte, en una escalada dialéctica que se ha extendido por todo el mundo, con llamados de Rusia, China y Alemania a rebajar la tensión y dejar de lado la salida militar.

El mensaje del mandatario en la red social iba acompañado de un tuit publicado por el Comando del Pacífico estadounidense, en el que se muestran fotografías de aviones militares en las cercanías de la península coreana “preparados” para entrar en combate.

#USAF B-1B Lancer #bombers on Guam stand ready to fulfill USFK’s #FightTonight mission if called upon to do so https://t.co/O3oVeFrNrG pic.twitter.com/IAm2qLwcWY

— U.S. Pacific Command (@PacificCommand) August 11, 2017