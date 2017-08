Sobreviviente relata en audiencia lo que vivió en el incendio y qué hicieron los policías al verla en llamas

Durante el cuarto día consecutivo de la audiencia el Ministerio Público ratificó la acusación en contra de Anahí Keller, exsubsecretaria de Bienestar Social, y presentó el acta donde autorizó el ingreso de las adolescentes luego de que se habían fugado.

La Fiscalía también leyó las declaraciones, en anticipo de prueba, de dos sobrevivientes y de dos trabajadores del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Una de las sobrevivientes le contó al MP que cuando ocurrió el incendio agarró fuego con sus compañeras.

“Mi pelo agarró fuego, estaba muy asustada. Cuando abrieron la puerta, me levanté y salí. Les pedí a los policías que me apagaran el fuego, pero solo se rieron. Uno me grabó un video y me dijo que así como éramos buenas para molestar que nos aguantáramos”.

Continuó: “Me fui al baño y pedía que me echaran agua, un niño me quería echar y la policía le dijo que no, que me quedará así y se reía de mí. Yo me sentí mal; todos me miraban. Llegó el profesor de física, me echó agua y me pidió que me quitara el suéter y me llevó con una doctora a donde estaban las niñas quemadas”.