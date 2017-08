Mototaxista se habría intentado suicidar luego de que le impusieran multa de tránsito

La desesperación de un conductor de mototaxi tras haber sido multado por autoridades de tránsito generó que intentara suicidarse. El hecho se registró en el municipio de Mazatenango, Suchitepéquez.

Luis Felipe López Vásquez declaró a un medio de comunicación de la localidad que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) le impusieron una multa de Q5 mil y le consignaron el vehículo argumentando que era una unidad ilegal.

“Me vine para la muni, pasé comprando Q10 de gasolina, agarré un encendedor, me senté en una banca. Habían dos personas enfrente mío con una niña y le dije mire seño viera que yo me voy a echar ese poco de gasolina porque me pusieron una multa demasiado grande y no quiero hacerles daño”, relató el piloto.