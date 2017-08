Presunto asaltante en moto es baleado en zona 9 y muere en hospital

Un supuesto asaltante falleció a su ingreso en el Hospital Roosevelt, luego de que fuera baleado en la zona 9 capitalina.

Un motorista venía asaltando sobre la 7a. avenida de la zona 9, cuando fue sorprendido por una persona dentro de un vehículo quien le disparó. El herido fue trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt.

En el lugar de los hechos, quedó tirada la mototicleta, una mochila, una pistola calibre 9mm y 4 teléfonos celulares.

Un usuario, que indicó ser marchante de arte moderno, comentó a Publinews que fue una de las víctimas del presunto asaltante.

En la 14 calle, en la 6ª avenida “A” de la zona 9, me interceptó, me llevó a 50 metros, al parqueo de Pizza Hut y me pidió el celular. Me dijo dame el teléfono o te mato, apuntándome con el arma. Se lo di, llegó él a la esquina de la 14 y 7ª avenida, dobló a la izquierda, se pasó en rojo y se vino para acá, seguramente (al lugar donde fue baleado)”, indicó la víctima.