La economía sigue sin alcanzar dinamismo previo a crisis política

A más de dos años de que se destapó el caso de corrupción donde están señalados el expresidente Otto Pérez y la exvicemandataria Roxana Baldetti, el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) a julio de este año no logra superar el 4%.

El Banco de Guatemala (Banguat) público que el IMAE en el séptimo mes fue de 2.89%, impulsado por el comportamiento en servicios privados, manufacturas, comercio y transporte.

A principios de 2015 dicho índice superó el 5%, pero desde la crisis política dicho indicador se mantenido por debajo de 4,7%.

El banco Central prepara el IMAE para medir la evolución de la actividad económica real en corto plazo, cuya información proviene de diferentes fuentes que conforman el Producto Interno Bruto.

El índice es actualizado cuando en las revisiones en las cuentas nacionales trimestrales se observan cambios en el periodo evaluado.

Además, el indicador permite conocer la evolución económica únicamente por el origen de la producción.

Disminuye confianza

También el Banguat publicó la Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados a julio, donde se observó que el Indice de Confianza de la Actividad Económica disminuyó a 46.67%.

Dicha medición es la más baja del año, pues a inicios de año ese indicador se ha mantenido entre 50% y 58%.

Sin embargo, durante el año pasado el índice llegó a 66.9%, pero el más bajo fue de 38.89%.

El presidente de la Cámara de Industria, Juan Carlos Tefel, indicó que el IMAE refleja la incertidumbre de los inversionistas por fallos judiciales como en mineras e hidroeléctricas y eso desmotiva a invertir al sector privado.

Otro de los datos de ese índice es que el crédito al sector privado es el más bajo que se ha registrado en los últimos 15 años, lo cual será un problema que se observará en los próximos años”, resaltó Tefel.

Poca expectativa para mejorar

En la Encuesta a Panelistas Privados se reflejó que el 60% de los entrevistados no consideran que el comportamiento económico mejore en los próximos seis meses, cuyo dato se ha mantenido en los últimos dos meses.

También el 60% consideró que la economía no ha mejorado en comparación al año pasado, sin embargo, esa percepción ha ido disminuyendo porque hace cuatro meses el indicador era de 80%.

Por último, el 46.6% respondió que la coyuntura actual no ayuda a invertir en el país.

“No hay directrices por la parte gubernamental”, Erick Coyoy, analista económico.

Las políticas económicas están colapsadas y no hay claridad por el sector público ni económico, lo cual genera incertidumbre en los agentes económicos para saber el rumbo. No hay directrices claras por el sector gubernamental y eso influye en la ejecución. Ahora no es problema de recaudación fiscal como era en el pasado, pues se ha reconocido que tienen la disponibilidad financiera. El sector construcción está estancado por problemas de inversión, pero se debe a la poca capacidad del gobierno de Jimmy Morales para reaccionar ante crisis o problemas como lo fue el hogar seguro. No solo se trata de cambiar ministros, porque han llegado personas que no tienen la experiencia para reactivar las contrataciones públicas.