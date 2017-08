“Es temor a usar la licitación o incapacidad para ejecutar”, Nineth Montenegro, diputada.

La congresista advierte de que aprobar los cambios que trabaja el Ministerio de Finanzas y varios diputados hará que se regrese al pasado.

¿Quiénes considera que impulsan las reformas en compras y contrataciones?

Como dignatarios, funcionarios, servidores y cónyuges mientras están en el cargo se prohíbe que no sean contratistas del Estado, lo cual ha sido molestia para muchos. También se limita a quienes hayan financiado a organizaciones políticas cuando el monto sea superior a Q30 mil anules.

Varios ministros han justificado la poca ejecución por la complejidad en la Ley. ¿Es cierto que es compleja?

El gobierno ha mostrado una pésima ejecución, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda refleja una ejecución de 22%, y en diferentes rubros ese dato es de cero, el Ministerio de Desarrollo Social lleva 13%. La baja ejecución no se debe precisamente a las reformas a la Ley de Contrataciones que se plantearon en 2015, sino por temor ha usar la licitación o incapacidad para ejecutar, ya que se acostumbraron ha usar la compra directa y por excepción hasta el 95% en todos los gobiernos y de ello ha salido la corrupción.

¿Qué ventajas se aprobaron a la Ley de Contrataciones en 2016?

La Ley de Contrataciones tiene bondades que si se cambia se volverá al pasado. En la actualidad, cualquier institución hospitalaria puede comprar por excepción constantemente, siempre que sea al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y la Organización Panamericana de la Salud. También están la subasta electrónica inversa para obra pública, bienes, servicios y productos estandarizados que se puede hacer en cualquier momento. El presidente dijo que ahorró 15% en 2016 gracias a la subasta inversa. También hay mecanismos como la compra de baja cuantía, la compra directa y las licitaciones no se cambiaron, que no digan que no pueden licitar.

¿Hubo cambios para la integración de las juntas licitadoras?

No, las tres personas que deben ser integrantes de la junta de licitación deben ser idóneas, cuyo cambio fue que no puede ser el que barre, el que trapea, sin menospreciar las labores, sino porque no es su expertis. Se logró que haya por primera vez contrato abierto para salud, educación y gobernación.

¿Se puede acortar para las licitaciones, como lo pide el presidente?

El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos en el artículo 5 establece que el tiempo de la duplicación de ofertas no puede ser menor de 40 días, de lo contrario se violará el acuerdo.