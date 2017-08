Testimonios de sindicados confirman cobro de sobornos de parte de Alejandro Sinibaldi

Este lunes, en el quinto día de audiencia de primera declaración del caso “Construcción y Corrupción, los negocios del Micivi”, varios sindicados rindieron su testimonio ante la jueza Ericka Aifán, titular del Juzgado D de Mayor Riesgo.

Algunos de los señalados confirmaron que pagaron sobornos exigidos por el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi; y otros relataron cómo fue que sirvieron como “testaferros” de la estructura criminal que supuestamente dirigía el exfuncionario.

Elder Rumaldo Vásquez, señalado de ser testaferro, indicó que en 2004 entró a trabajar a Ferretiendas.

“Mi jefe Walter López (también sindicado) me pidió que firmara para la empresa. Era mecánico y cotizaba mercadería. El señor López me pidió que si quería ser representante legal y accedí. Me prometió que iba a responder”, aseguró.