AUDIO. Adolescente relata los momentos de angustia de un secuestro express en la zona 18

“Ella me empezó a hablar de mi mamá y escuché bien que cabalito era mi mamá… me llevó por un largo camino”, relata un adolescente a un grupo de policías momentos después de haber sido liberado de un secuestro express en una de las colonias de la zona 18. La Policía detuvo a una mujer que vigilaba a la víctima y hasta hacía las negociaciones con llamadas en teléfonos públicos.

El secuestro sucedió la tarde del sábado. La víctima mencionó que había ido a estudiar a un instituto y al salir fue raptado.

Ella me dijo que me habían seguido. Salí del instituto y me vine. Bajé de la parada (del bus). Después me dijo que dos patojos me tomaron fotos”.