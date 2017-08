La NASA busca candidato para proteger la Tierra de extraterrestres

“Querida Nasa

Mi nombre es Jack Davis y me gustaría solicitar el puesto de oficial de protección planetaria. Puedo tener nueve años, pero creo que sería apto para el trabajo. Una de las razones es mi hermana que dice que soy un alien también. He visto casi todas las películas de alien que me dejan ver. He visto también “Marvel Agents of Shield” y espero ver la película Man in Back. Soy genial en los videojuegos. Soy joven, así que puedo aprender a pensar como un alien”. Sinceramente Jack Davis Guardián de la Galaxia