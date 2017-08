Hijo de Netanyaju se negó a recoger el excremento de su perro y "se arma" la batalla en Twitter

Una vecina contó en Facebook que había pedido al hijo mayor Netanyahu, Yair, quien paseaba a Kaya, que recogiera los excrementos y que éste le respondió con un corte de mangas.

No está claro que fuera Kaya quien hizo sus necesidades en el parque.

La historia podría haberse quedado ahí. Pero Molad, una organización contraria al primer ministro conservador, la recuperó el domingo en Facebook bajo el título “Cinco cosas que no sabías sobre el heredero de la corona Yair Netanyahu”.

Él reaccionó en la misma red social rechazando las “mentiras y calumnias” y tachó a Molad de organización financiada por el extranjero que busca la “destrucción” de Israel.

Molad se presenta como un centro de reflexión independiente.

Tame piece compared 2 some Israeli media coverage (image=Haaretz) > Yair Netanyahu in social media row over dog poo: https://t.co/H2Abs85QOy pic.twitter.com/JIyGT6iRXT

— dr harry hagopian (@harryhagopian) August 4, 2017