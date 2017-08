VIDEO. Leopoldo López en su último video confirma que su esposa está embarazada

En el vídeo, donde aparece junto a Lilian Tintori, fue grabado el pasado 17 de julio cuando estaba en arresto domiciliario.

“Vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela”, dice el opositor en su mensaje dirigido a los ciudadanos de su país, a quienes también informa sobre “una de las mejores noticias” en sus años de presidio. “Aquí hay otra razón más para luchar por Venezuela”, insiste mientras acaricia el vientre de su esposa.