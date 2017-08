Peluquero intenta agrandarle los glúteos a una mujer y casi la mata

Una mujer de 50 años de edad estuvo a punto de morir luego de practicarse una cirugía estética en un sitio de “garaje”.

Rosario Martínez, la víctima, fue a donde un peluquero que conoció en Bogotá para que le inyectara un líquido para aumentar sus glúteos, procedimiento por el que pagó 500 mil pesos.

Rosario dijo que el estilista le aseguró que le iba a suministrar silicona y además, que ya lo había hecho lo mismo con otras personas y el resultado había sido positivo.

“Me dijo que era silicona, dos tarritos de silicona, y que me los podía aplicar baratos. Ya se lo había hecho a varias personas y todo había salido bien”, indicó.

“El mismo día que me la estaban aplicando, yo sentí que me estaba acabando. Yo le dije a él: ‘me está doliendo’, y él respondió: ‘seguro no le cogió la anestesia’. En seguida me dio la reacción, no podía levantarme, no podía mover las piernas”, añadió.