Atentado en una mezquita de Afganistán deja más de 20 muertos

Al menos 20 muertos, 30 heridos por explosión en la ciudad de Herat, en la mezquita de Jawadia confirmaron funcionarios de hospital.

A suicide bombing inside Javadi Mosque in Herat has killed 13 people and injured 17 people. @dailyetilaatroz pic.twitter.com/UiIDoFNX54

— Saleha Soadat (@SalehaSoadat) August 1, 2017