Mhoni Vidente: los horóscopos de esta semana

Mhoni Vidente te dice todo lo que te deparan los astros en agosto, los números que te darán suerte, los mejores rituales y los días en los que tendrás las mejores energías.

ARIES

Iniciarás el mes con nuevos contratos o proyectos. Este 1 de agosto prende una veladora roja con una moneda adentro de la cera y perfume tuyo junto a un vaso cristalino con agua y una foto tuya, esto hará que incremente tu suerte. Los signos más compatibles en cuestión amorosa son Piscis y Géminis. Tus mejores días serán 03, 06, 09, 11, 13, 19, 21, 27, 29 y 31. Piensas en cambiarte de casa. Te haces cirugía. Tendrás que darle apoyo a alguien que se está divorciando. Regresas a la escuela o tomas otra vez las clases de idiomas. Aléjate de las malas energías en el trabajo o la escuela, además debes dejar de ser tan controlador. Será un mes de muchas fiestas y eventos sociales. Te vas de viaje con tus amigos. Tu número de la suerte es el 21. Tu color: el amarillo con naranja. Tu lema: volver a creer.

TAURO

Este mes que comienza será de renovación para tu signo. Sales de viaje con tu pareja o piensas en irte a vivir a otra parte. Tus mejores días serán 02, 04, 09, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 27, 29 y 31. Tendrás mucha suerte para poder cambiar de trabajo o poner un negocio. El día primero prende una veladora de color amarillo, ponle perfume y tantita canela molida en la cera junto a un vaso de agua y una foto tuya para atraer lo que necesitas. Planeas regresar con una ex pareja. Los solteros tendrán la oportunidad de conocer personas muy afines de los signos de Escorpión y Capricornio. Vuelves a estudiar o tomas un curso de primeros auxilios. Te llega dinero por la venta de tu carro. Ten cuidado con los robos o pérdidas. Tu número de la suerte de este mes es el 07, tu color el rojo, tu lema: siempre tener paciencia.

GÉMINIS

Agosto será un mes para superar todos los rencores amorosos que tienes guardados. Tus mejores días van a ser 01, 03, 06, 09, 12, 17, 19, 21, 23, 29 y 30, en ellos habrá más oportunidad de encontrar un mejor trabajo. Se avecina un amor muy apasionado con signos Piscis y Aries. Retomas las clases de inglés y retomas la maestría. A las mujeres les recomiendo ir al médico para hacerse un chequeo general. Este primero de agosto prende una veladora de color azul con canela, azúcar y un moneda en la cera, junto a un vaso con agua y una foto tuya, esto para traer a tu vida la buena salud y la abundancia. No se te olvide cargar siempre contigo algo de oro o de plata en el cuello para que te sirva de protección. Tu número de la suerte en agosto será el 11. Tu color el gris o negro. Tu lema: la felicidad es tuya, tómala.

CÁNCER

Este mes que inicia será de muchos cambios radicales en tu vida personal y profesional. Los días 01, 04, 08, 11, 15, 17, 21, 22, 28 y 31 van a estar especialmente cargados de energía, sin embargo, no será un mes ideal para realizarte cirugía. Realizas pagos de tu casa. Te compras una motocicleta. Te invitan a salir de viaje con tus amigos o te vas con tu pareja de vacaciones. En el amor va a ser uno de tus mejores meses. Para los que están solteros vendrá un amor nuevo que será del signo de Acuario o Tauro. Este día 1 de agosto trata de prender una veladora blanca con una fotografía tuya debajo y un vaso de agua cristalina a un lado, esto te ayudará a que la salud y la abundancia económica estén de lo mejor todo el mes. Tu número para todo el mes es 06. Tu color el verde. Tu lema: nunca se deja lo que te deja.

LEO

Debido a tu cumpleaños, agosto es un mes de renovación para tu signo. Sales de viaje con tus amigos y familiares. Tus mejores días van a ser 02, 04, 09, 11, 17, 21, 23, 28 y 30, perfectos para tomar decisiones de cambio de trabajo y avanzar en cuestión económica. Te realizan una operación médica, todo te saldrá de lo mejor. Te enamoras otra vez y serás correspondido, recuerda que tu compatibilidad en el amor va a ser con Aries o Géminis. Ten cuidado con problemas de fraudes o trámites de créditos, siempre pide asesoría legal. Tu número de la suerte va a ser el 07, trata de jugarlo en todo lo que sea lotería. Tu color es el rojo intenso, úsalo lo más que puedas durante el mes o pinta una pared de tu casa para que siempre esté presente. Tu lema va a ser: nunca rendirse y siempre seguir adelante.

VIRGO

Te espera un mes de muchos retos para tu vida personal. Tus mejores días van a ser 03, 06, 09, 13, 17, 19, 23, 26 y 31, en ellos no tendrás problemas si decides tramitar un crédito o realizarte cirugía. Tramitas la residencia extranjera o te dan la ciudadanía. Sales de viaje por cuestiones laborales. Tendrás la oportunidad de ser padrino de un evento religioso. Te llegará un dinero extra por cuestiones de lotería con el número 09. Tu color va a ser el naranja, trata de usarlo o pintar una pared de tu casa. En el amor seguirás con tu pareja actual y muy enamorado. A los solteros les va a llegar un amor de los signos Tauro o Capricornio que serán muy compatibles. Sólo ten cuidado con los robos o pérdidas de tus pertenencias, no seas tan confiado. Tu lema para todo el mes va a ser: soy el mejor en todo.

LIBRA

Agosto será un mes de cambios significativos en tu vida personal, especialmente en la cuestión amorosa. Trata de cuidarte de dolor de estómago o úlceras. Tus mejores días van a ser 02, 04, 08, 10, 13, 17, 19, 21, 28 y 31, estarán cargados de energía necesaria para que cambies de trabajo, para cualquier operación financiera o alguna cirugía médica. Tu compatibilidad en el amor va a ser con Géminis y Acuario. Tu color va a ser el blanco. Cuídate de problemas legales o demandas. Recibes un bono o te pagan un dinero que te debían. Te vas de vacaciones con tu familia o amigos. Tomas un curso de metafísica o medicina alternativa. Los Libra que tienen pareja deben dejar a un lado el drama para ser felices. Tu número de la suerte es el 08. Tu lema para el mes: ya no caer en lo mismo y ser mejor persona.

ESCORPIÓN

Será un mes de muchas presiones laborales y entras en una etapa de tu vida para resolver por fin todas las situaciones financieras y problemas de deudas. En este mes tu número de la suerte es el 03 y tus mejores días son 03, 06, 09, 14, 19, 21, 23, 27 y 30, aprovéchalos para pedir un aumento de sueldo. Ten cuidado con dolores de espalda o cuello por tensión nerviosa. Sal a hacer ejercicio y sigue con la dieta. Te recomiendo que este día 1 de agosto prendas una veladora roja con perfume tuyo y una moneda incrustada en la cera junto a un vaso con agua cristalina para atraer la abundancia a tu vida. Trata de cambiar las actitudes negativas con tu pareja y dejar a un lado los celos, lo importante en una relación es la confianza. Tu color es el azul y tu lema del mes: siempre llega la felicidad.

SAGITARIO

Agosto será el mejor mes para nuevos proyectos de trabajo o emprender negocios. Este 1 de agosto cuélgate algo de plata en el cuello, además prende una veladora blanca con tu perfume junto a un vaso con agua, esto te ayudará a tener mucha suerte. Los mejores días del mes serán 02, 06, 09, 12, 14, 19, 22, 28 y 31. Tomas un curso de natación o deportes acuáticos. En este mes se te van a resolver problemas de migración o te dan la visa americana. Sales de viaje con tu pareja o amigos. Sabrás que alguien que quieres mucho se va a vivir fuera de país. En el amor estarás de suerte y conocerás a alguien muy importante de los signos de Cáncer o Libra. Trata de medir tu temperamento y no ser tan rencoroso. Tu número de la suerte para todo el mes es 06, tu color el amarillo. Tu lema: mi fe será mi fortaleza.

CAPRICORNIO

Agosto será de renovación en tu vida personal, especialmente en la cuestión amorosa. Los días 02, 04, 08, 10, 13, 19, 21, 29 y 31 van a traer muchos cambios positivos y abundancia. En tu trabajo contratarán personal nuevo y estarás dando cursos. Es tiempo de crecer económicamente, así que te recomiendo que el primero de agosto te cortes las puntas del cabello para renovar energías y después prender una veladora de color rojo. No debes de confundir la amistad con el amor. Te llega la invitación de salir de viaje y arreglas papeles de migración. Sigues con el ejercicio y la dieta, te recomiendo hacerte un chequeo médico completo. Tu número de la suerte para todo el mes va a ser el 02, juégalo en lotería. Tu color será azul. El lema que debes repetir todos los días: siempre ser el mejor en todo.

ACUARIO

Agosto será el mejor mes de tu año y vendrán muchos cambios positivos en tu vida. Los días 03, 07, 09, 12, 18, 21, 24, 29 y 31 serán perfectos para cambios de carro, trámites de crédito, salir de viaje o hacerte alguna operación. Con tu pareja estarás con muchos celos o con disgustos por malos entendidos, trata de no darle importancia a lo que no vale la pena. Los solteros conocerán a personas Aries o Libra con los que habrá una relación formal y duradera. El día primero prende una veladora de color blanca con un vaso con agua y una foto tuya debajo para atraer la abundancia a tu vida. Regresas a la escuela o tomas un curso de idiomas. Ten cuidado con tu piel o infecciones. Tu número de la suerte del mes será 15. Tu color el rojo y blanco. Tu lema va a ser: siempre hay una segunda oportunidad en la vida.

PISCIS

En este mes de agosto recibirás muy buenas noticias en cuestión laboral, así que no te pongas límites. Entras en la etapa de quitarte todo lo negativo, recuerda que tu signo siempre despierta muchas envidias, para protegerte prende una veladora roja con canela en polvo y perfume tuyo junto a un vaso con agua. En el amor estarás un poco confundido, no sabrás si buscar a un ex amor o seguir adelante, recuerda que tu signo es muy aprensivo y siempre necesita de alguien para sentirse bien, analiza bien tu situación para que estés en paz contigo mismo. Te llegan unos días de descanso y te vas de viaje. Ten cuidado con los accidentes y las caídas. Tus mejores días van a ser 01, 03, 07, 13, 19, 21, 27, 29 y 31, tu número de la suerte de todo el mes es el 21. Tu lema para todos los días: nunca darte por vencido.