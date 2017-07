Donald Trump le declara la guerra a las pandillas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este viernes un discurso en Long Island, Nueva York, para promocionar su lucha contra la violencia de la Mara Salvatrucha (MS-13).

El mandatorio anunció que fue respaldado por los agentes del orden de varios condados de Nueva York. Según los oficiales que fueron reconocidos en varias ocasiones por el presidente, se trata de un apoyo fundamental, en momentos en que se habla de más agentes federales en las calles para perseguir a pandilleros y criminales y poder limpiar las calles de la violencia.

Departing for Long Island now. An area under siege from #MS13 gang members. We will not rest until #MS13 is eradicated. #LESM pic.twitter.com/GsgbBUXyHS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017