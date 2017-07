SAT no dará prórroga para pago del impuesto Sobre Circulación

De los más de tres millones de automóviles que conforman el parque parque vehícular, autoridades de la SAT informaron que el 41% aún no ha pagado el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos.

El plazo para cancelar dicho tributo vencerá el 31 de julio, por lo que la SAT confirmó que no ampliará el periodo para hacer efectivo el pago.

La SAT ha recaudado entre enero a julio más de Q549 millones, pero la meta en dicho tributo es de Q920.2 millones.

El jefe del ente recaudador, Juan Francisco Solórzano, reportó que los problemas en el sitio electrónico continuaron está semana, lo cual pretende sabotear el trabajo institucional, por lo que el servicio ha sido inestable.

Estamos atentos y trabajando en las fallas, pero no se dará una prórroga hoy (ayer) porque no es día de vencimiento para el pago de alguno de los impuestos y no tiene algún sentido correr el pago”, comentó Abel Cruz, intendente de Recaudación.

