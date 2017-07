Presidente Morales: "Estoy como patojo pidón, porque no me dejan utilizar el dinero que tenemos"

El presidente Jimmy Morales acudió este martes, 25 de julio, a una gira por varios departamentos del país, para realizar algunas actividades en conjunto con los titulares del Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo.

En primera instancia, el mandatario visitó el departamento de Jutiapa donde participó en la entrega del módulo escolar en la Escuela Oficial Mixta de San José Comapa.

En este lugar, Morales volvió a recordar el tema de las carreteras y la imposibilidad que el Ejecutivo tiene, según comentó, para tratar de solucionar este problema.

Me da vergüenza decirlo pero estoy como patojo pidón porque no me dejan utilizar el dinero que tenemos”, aseveró el presidente.