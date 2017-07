Fuertes imágenes. Transmitió en vivo el choque en el que murió su hermana

Una mujer identificada como Obdulia Sánchez, de 18 años de edad, fue detenida en la ciudad de San Francisco, en California, acusada de provocar el accidente de tránsito que le costó la vida a su hermana menor.

Sánchez enfrenta cargos por homicidio involuntario y por haberse resistido al arresto cuando fue localizada por la Policía y los servicios médicos.

Sin embargo, el macabro detalle que marcó el incidente fue la transmisión en vivo que la mujer inició momentos antes del choque en su cuenta de Instagram.

En la sobrecogedora grabación se observa a Sánchez conduciendo por una carretera, mientras viajaba junto a otras dos personas en el vehículo. Acto seguido, se ve involucrada en el fatal accidente en el que perdió la vida una de las pasajeras, su hermana de 14 años.

Según los primeros informes, la víctima respondía al nombre de Jacqueline Sánchez, quien falleció por las heridas que sufrió tras salir despedida del vehículo por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Instantes más tarde, Obdulia sale del vehículo y continúa la transmisión, mostrando el cuerpo ensangrentado de la víctima. “Mi hermana está muriendo. Miren, maté a mi hermana, pero me da igual“, dice la mujer mirando a la cámara. “Esto es lo último que quería que nos pasara, pero simplemente pasó“, agrega entre gritos de desesperación pidiéndole a la menor que “despierte“.

“Maté a mi hermana, ¿está bien? Sé que iré a la cárcel de por vida (…) te amo, descansa en paz, cariño“, dice Obdulia mientras antes de finalizar la transmisión.

Advertimos que las imágenes son fuertes.

Vern Warnke, sheriff de la localidad, explicó que la menor que falleció en el accidente salió despedida del vehículo cuando este volcó. La otra persona que viajaba en el automóvil resultó gravemente herida.

El fatal incidente ocurrió el pasado 21 de julio, de acuerdo con el sitio Infobae. Las imágenes se filtraron posteriormente en el portal LiveLeak.

Las autoridades también investigan si Sánchez se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica al momento del accidente.

Everything to know about Obdulia Sanchez, the teen who reportedly recorded crash that killed her sister https://t.co/gaxoYDds7S pic.twitter.com/ze8lkRbpNq

— HollywoodLife (@HollywoodLife) July 25, 2017