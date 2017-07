Muni de La Antigua Guatemala anuncia multas hasta por Q80 mil por exceso de volumen

Las autoridades municipales anuncian que se consignará el aparato reproductor, el cual será devuelto después de que se cancele la multa.

Las licencias de sonido fueron clasificadas en A para discotecas que no se encuentren en área restringida, la B será para bares y cantinas, en lugares no prohibidos, la C para restaurantes, la D para cafeterías, comedores y cevicherías, la E para salones de eventos, la F para iglesias y templos religiosos, la G para gimnasios y actividades deportivas y la H para eventos como bodas, XV años, graduaciones o cualquier actividad similar.

Los decibeles y horarios permitidos dependerá de la licencia adquirida, para las discotecas se permitirá un máximo de 70 (dB) en el interior y 25 (dB) en el exterior de 18 a 24 horas.

Los bares, cantinas y cafeterías tendrán permiso para un máximo de 60 (dB) de 6:00, 12:00 a 22:00 horas.

Mientras que los restaurantes y salones para eventos podrán tener un máximo de 60 (dB) de 6:00 las 23 horas. Las iglesias tendrán permiso de 10 a 18 horas y los gimnasios y eventos deportivos se les permitirá de 5 a 23 horas.

Por último, los eventos sociales como bodas, graduaciones y XV con un horario máximo de 23 horas.

También el reglamento municipal prohíbe usar radios, instrumentos musicales, amplificadores en comercios para su publicidad, como se limita el uso de autoparlantes, sirenas, megáfonos en vehículos a excepción de cuerpos de seguridad o de emergencias.