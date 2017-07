Baldizón se mantiene activo en redes sociales, pero dice que "no busca participar en política"

Luego de haber perdido las elecciones de 2015 Manuel Baldizón fue apartándose poco a poco del plano público; sin embargo, durante los últimos meses se ha mantenido activo en las redes sociales Facebook e Instagram.

El excandidato a la presidencia por el cancelado partido Libertad Democrática Renovada (Líder) ha asegurado que su “intención” de mantenerse en las redes sociales ha sido de carácter social y dejó claro que “no busca participar en política partidaria”.

“Debo decirles que la intención de mantenerme en contacto por este medio (Facebook) fue con un enfoque de carácter social; sin embargo, esto ha generado acoso, amenazas y de nuevo persecución de todo tipo, de quienes creen verse amenazados por percepciones equívocas, afectando a mi familia quienes luchan ante la adversidad por la situación que esto causa”, asegura.

“Mantengo mi postura de NO PARTICIPAR EN POLÍTICA PARTIDARIA, con miras ha ser candidato presidencial en los próximos comicios electorales, ya que he decidido atender la petición de mis padres, quienes a pesar de su avanzada edad y enfermedad, me han suplicado de que no lo haga, sumado al requerimiento de mi señor Padre de tomar el compromiso respecto de sus actividades empresariales, esto aunado a las propias, requiere la paz y tranquilidad que produce estar fuera de ese entorno político”, enfatiza Baldizón.

¿Molesto?

En su publicación en Facebook también escribió sobre “los gobernantes” y aseguró que, sin importar “la casual o razón humana” por la que llegaron a ocupar cargos “sean los designios de nuestro señor que lo haya permitido”.