VIDEO: Una joven sobrevive de milagro tras caer a una alcantarilla

En un video de Youtube, que se ha vuelto viral, se puede ver el momento en que una joven, de 14 años, cae a una alcantarilla y sobrevive luego de recorrer al menos 27 metros bajo el agua en Nepal.

La adolescente desapareció bajo el agua y, tras pasar varios segundos sumergida, emergió por otra salida del alcantarillado.

La joven identificada como Satya Sapkota, se encontraba de camino a su casa cuando ocurrió el accidente, y tras viralizarce el video, las autoridades del país se vieron obligadas ha cerrar los drenajes.

“Los funcionarios deberían de asegurarse de que los drenajes están cubiertos para que esto no vuelva a suceder. me siento afortunada de estar viva. me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que me ayudaron” declaró Satya a la televisión local.