Le detectan un tumor cerebral a un excandidato a la presidencia de EEUU

El senador estadounidense John McCain fue diagnosticado con un glioblastoma, un tumor cerebral muy agresivo que presenta una de las menores tasas de supervivencia, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El tumor es producido por una degeneración de los astrocitos, células que juegan un importante papel en la salud de las neuronas, y es considerado uno los ‘más malignos’. Por lo general, afecta a adultos mayores de 50 años.

La esperanza de vida tras el diagnóstico oscila entre 12 y 16 meses, según las estadísticas médicas, pero puede variar considerablemente en función de cada paciente.

“Todo depende de dónde está localizado el cáncer y de sus efectos sobre el enfermo“, explicó el doctor Frederick Smith, un oncólogo del Chevy Chase, de Maryland.

Según expertos, la edad puede influir en la supervivencia a esta enfermedad. Cuanto más joven, se tiene un pronóstico más favorable. Hasta 30 % de los pacientes sobreviven más de dos años y hasta 10 % más de cinco, agregó Smith.

Otros factores importantes son el estado general de salud del paciente en el momento del diagnóstico y las características moleculares del tumor.

McCain, por su parte, publicó un tuit agradeciendo el apoyo recibido tras la noticia y señaló que retomará su trabajo en el Congreso pronto.

“Aprecio mucho el efusivo apoyo. Desafortunadamente para mis compañeros en el Congreso, estaré de vuelta pronto. ¡Así que esperen!“, escribió el senador en su cuenta oficial (@SenJohnMcCain).

I greatly appreciate the outpouring of support – unfortunately for my sparring partners in Congress, I'll be back soon, so stand-by!

— John McCain (@SenJohnMcCain) July 20, 2017