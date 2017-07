Capturan a exreguetonero y "ministro" en nuevo caso de corrupción y estas son sus canciones

Este jueves las autoridades realizaron un operativo desde primer hora debido a un nuevo caso de corrupción por el que han capturado a más de 18 personas señaladas de participar en el “negocio familiar” vinculado al exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.

El fiscal Juan Francisco Sandoval informó que tenían 25 órdenes de captura. Los detenidos fueron trasladados a Torre de Tribunales, entre ellos, un exreguetonero guatemalteco, William David Colindres Pérez alias “Willy Wonka”.

Al cuestionar al detenido si sabía por qué lo habían capturado contestó:

“La policía llegó muy amablemente a mi casa a hacer un secuestro de documentación y ahí fue dónde me informaron de la orden de mi captura que tendrían en mi contra. Yo escuché que era por lavado de dinero, algo así entendí, la verdad no sé”

Aceptó haber realizado trabajos para la Municipalidad de Chinautla

Recordó los tiempos en que toda Guatemala lo conocía por su música

“Yo era un artista de música urbana, me conoció toda Guatemala cómo “Willy wonka”, con un tema que se llama el paso de la moto, desde hace un año me retiré de la música para dedicarme a las cosas de Dios, a la iglesia y a la familia, me retiré de la música y esa fue la historia del artista, yo era un artista guatemalteco”, agregó.