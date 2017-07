Expresidente Otto Pérez acciona en contra del juez Miguel Gálvez

El encarcelado expresidente Otto Pérez Molina, presunto cabecilla del caso de defraudación aduanera denominado La Línea, accionó en contra del juez Miguel Gálvez. Se trata de un incidente para que el juez se declare incompetente.

Esta inusual planteamiento judicial sucede a cuatro días para que se realice un nuevo intento para el desarrollo de la audiencia intermedia que está prevista para el 24 de julio de 2017.

“El dueño de la finca”, como era mencionado Pérez Molina durante las conversaciones telefónicas de los integrantes de la estructura, interpuso un incidente por declinatoria, que en algunas oportunidades son conocidos por los jueces.

La declinatoria significa perder competencia. Es una petición que que hace algún procesado en cualquier etapa para dejar de reconocer la aptitud del juez. En este caso Pérez Molina pretende que el juez Gálvez se declare incompetente.

El argumento del encarcelado exgobernante se basa a que el juez Gálvez “no era el idóneo” cuando ordenó su captura el 2 de septiembre de 2015 luego que el Congreso le retiró la inmunidad para ser investigado por cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

Gálvez informó:

El señor Pérez Molina aduce que no soy el juez competente y que el expediente lo tuvo que conocer una sala porque era el presidente cuando se dictó la orden de captura. De esto aún no he dictado la resolución”.