"El Abuelo" se despide de la afición de Suchi

Después de conocer que Erwin “el Abuelo” Morales abandonaría a Deportivo Suchitepéquez, el defensa nacional no quiso irse sin antes despedirse de la afición de Mazatenango a la que le agradeció su apoyo durante estos tres torneos que defendió los colores de los venados e incluso ganó un título de Liga.

“Quiero agradecer a todo el pueblo de Mazatenango por estos tres torneos que tuve el privilegio de portar sus colores, espero haber podio estar a la altura de su escudo, me voy tranquilo y con la frente muy en alto porque siempre di todo y un poco más”, cita parte de la publicación que el ahora excapitán escribió en su muro de Facebook.

Uno de los motivos de la salida de Morales, es porque no haber llegado a un arreglo con la directiva que aún le adeudan dos meses del torneo pasado.

“Me voy porque no llegamos a un acuerdo con la directiva, se me deben dos meses de salario y creo que era lo más para los dos terminar la relación. Le deseo lo mejor a Suchitepéquez y me voy muy contento por todo lo que vivimos, quedaron en cancelarme el jueves y esperamos que así sea”, dijo Morales.