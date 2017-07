Mujer en EE. UU. da a luz a su primer bebé a los 59 años

Durante sus casi cuatro décadas de matrimonio, Akosua Budu Amoako y su esposo trataron sin éxito de tener un hijo, pero el mes pasado ella finalmente pudo dar a luz a su primer bebé a los 59 años, después de someterse a tratamientos de fertilidad.

El bebé de 3,3 kilos de peso (7,4 libras) nació a término el 15 de junio en el hospital Bellevue Woman’s Center en Niskayuna, cerca de Albany, en el estado de Nueva York. El niño se llama Isaiah Somuah Anim, como su padre.

“Ellos están muy bien”, dijo el lunes a The Associated Press el doctor Khushru Irani, quien ayudó a traer al mundo a Isaiah. Agregó que la pareja “está muy feliz por todo esto”.

