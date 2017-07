Reunión de última hora para definir acciones en obra vial

Además de Morales, en el encuentro participaron el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García; la viceministra de Infraestructura, María Alejandra Má; el secretario general de la Presidencia, Carlos Martínez, y especialistas jurídicos de ambas instituciones y del Ministerio de Finanzas.

Según una nota de la “Agencia Guatemalteca de Noticias” (AGN), las acciones que se plantearon se discutirán durante la reunión de gabinete de hoy, con el propósito de “hacerle frente a la posible crisis en el desarrollo de las obras”, derivada de investigaciones por nuevos casos de corrupción que fueron revelados el viernes por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

El mandatario alertó, durante una gira del fin de semana en Chiquimula, sobre el complejo panorama jurídico.

“El impacto de estos casos se prevé que ocurra sobre proyectos de infraestructura vial porque varias de las empresas a cargo de estas obras fueron vinculadas a sobornos recibidos durante la administración pasada” se detalla en la AGN.

La mesa técnica también analiza cada uno de los proyectos en riesgo a fin de lograr que la mayor cantidad posible se mantenga en ejecución.

¿Ayuda del Ejército?

“Por primera vez lo voy a decir y ojalá la ley me pueda amparar: Si es necesario voy a sacar al Ejército a las calles para que puedan bachear los hoyos, si no me dejan trabajar en otra forma”, fueron las palabras del gobernante durante su discurso en Chiquimula, donde realizó una gira de trabajo.

Según Morales, el inconveniente que ha tenido la cartera de Comunicaciones para reparar las carreteras fue que en el “pasado” muchos de los contratos tenían señalamientos de corrupción y a raíz de eso se empezó un proceso de investigación que paralizó las obras.