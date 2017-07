¡Insólito! Un escarabajo 'artista' causa furor en las redes

Cuando el mordaz crítico culinario ‘Anton Ego‘ decía en la película ‘Ratatouille‘ que “no cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado“, lo decía en serio.

Y la prueba viviente de dicha afirmación es, nada más y nada menos, que un enorme escarabajo llamado ‘Spike‘.

Some posts have had to be moved around, so here again: Spike's very first piece ever. please be nice to him. pic.twitter.com/IIhOVI0POE