El OSDH confirma la muerte del líder terrorista del Estado Islámico

El OSDH afirmó este martes que responsables del Estado Islámico confirmaron la muerte de su líder, Abu Bakr Al Baghdadi, aunque las razones y la fecha de la muerte no fueron especificadas.

“Nos hemos enterado hoy, pero ignoramos cuándo y cómo ha muerto“, dijo el director Rami Abdel Rahman.

La muerte de Bagdadi significa un duro golpe al grupo extremista sunita, expulsado de la ciudad iraquí de Mosul (donde solo quedan unos pocos atrincherados) y blanco de la ofensiva de una alianza kurdo-árabe en Raqa.

Bagdadi “estaba en el este de la provincia de Deir Ezor” en los últimos meses, añadió Abdel Rahman, pero no pudo confirmar si murió en esa región o en otro lugar.

Confirmed information for the #SOHR about the death Abu Bakr #Baghdadi, the “Amir of the #IslamicState organization” pic.twitter.com/JivM08RJWI

— #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) July 11, 2017