Trump presiona de nuevo al Congreso para aprobar reforma sanitaria

El presidente Donald Trump reprochó el inmovilismo de los congresistas, que volverán a sesionar el martes en el Senado después del asueto por el 4 de julio (Día de la Independencia). Ambas cámaras tienen programado estar en receso durante todo el mes de agosto.

“No me puedo imaginar que se atrevan a dejar a Washington sin una bonita nueva ley de salud completamente aprobada“, escribió el mandatario en Twitter.

I cannot imagine that Congress would dare to leave Washington without a beautiful new HealthCare bill fully approved and ready to go! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

En otros mensajes publicados en la red social, Trump criticó al exdirector del FBI James Comey, a quien acusó de filtrar información clasificada en memorandos, y defendió a su hija Ivanka, quien ocupó su lugar en una reunión del G20 celebrada la semana pasada en la ciudad alemana de Hamburgo.

James Comey leaked CLASSIFIED INFORMATION to the media. That is so illegal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

When I left Conference Room for short meetings with Japan and other countries, I asked Ivanka to hold seat. Very standard. Angela M agrees! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

Trump ha hecho del remplazo de la ley de salud, conocida como Obamacare, una pieza central de su agenda.

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, trató de que el plan fuera votado en la Cámara alta antes del feriado del 4 de julio.

Pero el disenso dentro de su propio partido lo llevó el mes pasado a posponer el voto. Las encuestas también mostraron que el plan del Senado es muy poco aceptado entre los estadounidenses.

McConnell redactó el proyecto de ley en secreto con un grupo de asesores, dejando fuera a varios senadores claves que después expresaron su preocupación de que la reforma pueda dejar a millones de personas sin seguro médico.