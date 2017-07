FOTOS. Descubren fósiles de un animal que era el 'terror' de los dinosaurios

El ‘Razanandrongobe sakalavae‘, un antepasado del cocodrilo que habitó el territorio de Madagascar hace unos 170 millones de años, fue uno de los depredadores más temidos del Jurásico, según un estudio publicado en la revista PeerJ.

Se trataba de una criatura de aproximadamente siete metros de largo y cuyo peso podía alcanzar hasta una tonelada. Pariente de los cocodrilos modernos, este se diferenciaba por poseer dientes serrados que le permitían triturar con facilidad los tejidos duros como huesos y tendones.

New article on a gigantic predatory croc from the Jurassic of Madagascar - by far the oldest known notosuchian https://t.co/uYLboHzQrB pic.twitter.com/IXZAQ0p3XK