VIDEO. El esperado momento entre Vladímir Putin y Donald Trump

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, iniciaron este viernes su primera reunión cara a cara en el marco de la cumbre del G20 en Hamburgo.

“Es un honor reunirme con usted” le dijo Trump a Putin, a lo que éste contestó: “Estoy encantado de reunirme con usted. Hemos hablado por teléfono pero las conversaciones no son suficientes”, añadió Putin.

Los dos líderes se entrevistaron por teléfono cuatro veces desde la llegada Donald Trump a la Casa Blanca pero esta es su primera entrevista cara a cara.

.@POTUS @realDonaldTrump and other world leaders gather for the #G20Summit here in Germany at the Hamburg Messe und Congress.#USA pic.twitter.com/kmwQJBw1QA

— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) July 7, 2017