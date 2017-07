Exigen justicia tras macabro crimen de una colombiana desmembrada en Nueva York

La joven mujer fue vista por última vez el pasado 25 de junio en un bar de Englewood en Nueva Jersey, donde se desempeñaba como administradora.

Hace pocos días, los restos de la mujer fueron hallados en distintos puntos de la Gran Manzana.

La joven fue identificada como Jennifer Londoño, oriunda de Pereira, Colombia, y vivía en Nueva Jersey con su pareja.

Partes de su cuerpo fueron encontradas en el río Hudson, en Nueva York, mientras algunas de sus extremidades aparecieron en el Upper West Side, en Manhattan.

El sospechoso

El principal sospechoso del crimen es su novio, un hombre de 40 años. Durante un allanamiento al departamento que la pareja compartía, la policía encontró rastros de sangre en la bañera.

Por el momento se espera que una prueba de ADN confirme si se trata de la colombiana.

La madre de Londoño logró reconocer el cuerpo por un tatuaje que dije “Lily”, el cual coincide con un homenaje que la joven había fijado en su piel por una tía fallecida.

Una amiga de Londoño, Marcela Toro, dijo al diario The New York Post que ella era una persona ·cariñosa, dulce, que no tenía problemas con nadie y tenía un montón de amigos”

“Todo el mundo la quería, aún no entendemos por qué alguien le haría eso a ella”, expresó.

A través de las redes sociales se ha creado un perfil “Justicia para Jenni Londoño”, en donde amigos y familiares han publicado los hallazgos de la investigación.