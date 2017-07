Nombramiento de presidente de Empornac fue secreto

El cambio en la portuaria se debe a las denuncias públicas que ha hecho la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por falta de controles en la salida de contenedores que ha afectado en la recaudación de ingresos.

El comisionado presidencial para puertos y aeropuertos, Enrique Godoy, informó en una citación en el Congreso que se le propusieron al mandatario a Rodolfo Ferber, que es el presidente de la Comisión Portuaria Nacional, y a Gustavo Méndez, director ejecutivo de la misma.

Él (Morales) me dijo que tomaría en cuenta los nombres y que tomaría una decisión. No lo conozco al nuevo presidente, nunca lo he visto, ni había oído de él. No veo que tenga algún conocimiento portuario específicamente, que no es indispensable, ya que se requiere de una persona correcta y honesta, porque el presidente de la portuaria no toma decisiones operativas sino estratégicas”, resaltó Godoy.