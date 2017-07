Morales: "Ministros no tengan miedo de firmar, y si nos llevan a la cárcel, que nos lleven"

El presidente Jimmy Morales se mostró molesto durante la firma de la alianza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el plan nacional K’atun 2032, en la actividad participaron los presidentes de los tres poderes del Estado y representantes de sectores de la sociedad.

Luego de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ordenaran el cierre de la mina San Rafael, el mandatario se quejó públicamente por dichas decisiones que alejan las inversiones del país.

“Propongo un diálogo colectivo sobre el financiamiento del desarrollo, pero aprovecho para hablar de certeza jurídica, no es posible que estemos cerrando empresas sin haberle dado una salida que sea responsabilidad de nuestra legislación y de las instituciones. No defiendo ninguna industria, solo estoy diciendo seamos coherentes”, resaltó Morales.

El gobernante aclaró que proteger y conservar los recursos no significa no utilizarlos, mucho menos dejarlos en el abandono, ya que están pasando cosas que no le dan certeza legal a las inversiones.

Durante su discurso Morales indicó que existen leyes para cada sector productivo, pero si no se quiere esa actividad los diputados deben cambiar esa normativa, pero no se puede cerrar una empresa si el Estado no está cumpliendo con sus responsabilidades.

“Dejemos ya palabrerías, vamos a decir si, sí. No tiremos la pelota para adelante, juntos avancemos y a eso se le llama certeza jurídica. Una empresa que invirtió en el país se le cayó más de 30% sus valores de acciones en una bolsa extranjera, quién va a querer venir a invertir acá. Señores diputados no quieren una actividad legislen, dejen de hablar”, expresó el presidente.

Demanda compromiso

El presidente hizo un llamado a todos los sectores cumplir con sus responsabilidades, porque a veces se piden que solo paguen los grandes empresarios, a quienes los están presionando, pero los pequeños y medianos empresarios deben cumplir.

“Nadie puede decir que no tiene un centavo, todos tenemos responsabilidad, de dónde vamos a sacar el dinero para pagar, que nos de vergûenza y levantemos la cara”, reiteró el titular del Ejecutivo.

Morales pidió trabajar en alianzas, porque hay empresarios que han ofrecido generar un millón de empleos.

Además, el mandatario afirmó que solicitará una nueva prórroga del estado de Sitio en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos.

Ministros no tengan miedo de firmar, y si nos llevan a la cárcel, que nos lleven, pero la historia nos lo va a agradecer”, reiteró Morales.

Estrategia para implementar el plan nacional

Miguel Ángel Moir, titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia presentó la estructura para alcanzar el acuerdo firmado por los diferentes organismos.

Entre la coordinación está las competencias y atribuciones de las instituciones, la definición de prioridades, el financiamiento y la planificación del desarrollo para de último conseguir las alianzas para mejorar las condiciones de vida.

