Bombero voluntario: "Uno se dedica a ayudar, no importa a quién"

El lunes 3 de julio, tras la muerte de dos jóvenes en el correccional “Las Gaviotas”, los internos de dicho lugar se amotinaron, causando caos y destrozos. Los sublevados hicieron destrozos dentro del correccional. Se subieron a la terraza para tirar objetos contra los elementos antidisturbios de la Policía, que respondieron lanzando gas lacrimógeno, que afectó a los transeúntes, los bomberos y los periodistas.

En medio del caos y tras desplomarse un techo de lámina, varios internos resultaron gravemente heridos y los cuerpos de socorro actuaron de inmediato para atenderlos y trasladarlos al Hospital Roosevelt, y para evitar que el motín terminara con más vidas de los recluidos.

Uno de los socorristas que atendió la emergencia fue el bombero voluntario Miguel Ángel González, conocido como “el Píldora”, cuya imagen cargando a uno de los internos heridos se volvió viral, unos lo calificaron como profesional por atender “sin mirar a quién” y otros aseguraban que el privado de libertad “no merecía atención médica”.

Sin embargo, González asegura que “el trabajo del socorrista es ayudar a todas las personas, sin importar si son buenas o malas”. Agrega que “si no se cumple el juramento como socorrista, es mejor salirse de la compañía”.

González afirma que “no somos quién para escoger a quiénes queremos atender, auxiliamos a la persona que nos lo pide”. En la fotografía se observa que no tiene guantes, pero indica que en ese momento solo quería ayudar a quien lo necesitaba.

“No pude ponerme todo el equipo de protección; sin embargo, me siento bien por lo que hago y no me fijo quién es la persona a la que estoy atendiendo”, agrega.