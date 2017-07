“Esperamos que aprueben la Ley de Competencia”

La cementera que inició operaciones en el país en 2010 es optimista para ganar terreno en el sector de la construcción con productos utilizados en más de 50 naciones.

¿Cómo ha sido el posicionamiento de la compañía en el país?

Se inició con la importación de cementos desde México por Tecún Umán, luego se ofreció materiales como concreto y en los últimos meses se tienen nuevas líneas de producto en particular repellos y cal o materiales con valor agregado como hormigones especiales. Hemos ganado presencia, ya estamos preparados para enfrentar a empresas nacionales porque trabajamos en muchos mercados por lo que estamos acostumbrados a tener competencia. Aportamos capacidades que tenemos por ser una compañía multinacional que opera con manos guatemaltecas y con experiencia internacional y eso ofrece ventajas.

¿Contemplan alguna alianza con otra cementera para ganar mercado?

Se han hecho alianzas con proveedores de productos que no tenemos o maquilan ciertos productos y haremos alianzas para dar mejor servicio a los clientes. No obstante, no haremos fusiones con otras empresas de cementos porque nuestra estrategia es posicionarnos más con productos diferentes como el de concreto.

¿Cómo observa la competencia en la producción de cementos?

Me parece bien y es normal que haya empresarios que vean oportunidades de negocios en el país como es el de cementos o algún otro sector, siempre y cuando cumplan con el pago de impuestos y cumplan con la normativa vigente al cemento. El mercado es abierto y tenemos la capacidad para dar “pelea y ganar el mejor servicio y productos”.

¿Apoyan la aprobación de la Ley de Competencia?

A nosotros nos gusta la competencia y nos sentimos cómodos para competir, estamos a favor de que se implemente la Ley de Competencia y consideramos que será aprobada porque ayuda al consumidor y obliga a los productores a ponerse las pilas para dar un mejor servicio y hace más dinámico a todos los sectores productivos.

¿Han participado licitaciones para construir carreteras?

Cemex ha construido obra gris en México, hemos licitado en algunos proyectos y tenemos deseos de construir carreteras, pero el problema aquí es que no se hacen tantas. Deseamos promover el uso de pavimento de cemento con aglomerado porque son productos que tienen más durabilidad. Sin embargo, en las licitaciones pasadas nos dejaron fuera y no nos dieron muchos motivos de porque no fuimos aceptados, somos una empresa que cotiza en la Bolsa de Colombia y trabajos con transparencia.

¿Cómo califican la justificación de dejarlos fuera del concurso?

La corrupción es una lacra y hay que erradicarla, porque al final los pocos recursos solo son para que se beneficien ciertas personas. Nosotros manejamos estándares y como compañía pública somos auditados formalmente, pero no podemos juzgar el trabajo de los demás.

¿En qué consisten los Premios Obras Cemex?

Es un galardón que busca destacar las mejores obras en el mercado, arquitectos, ingenieros y desarrolladores, donde participan nuestros clientes. En los proyectos se valoran tres aspectos como sostenibilidad, diseño arquitectónico y solución estructural. Además este año se entregará un reconocimiento por su valor social en una comunidad. Las categorías que se premian son vivienda y edificación y los ganadores participan en el premio internacional que se entrega en México.

¿Quiénes obtuvieron dicho reconocimiento este año?

Este año se inscribieron 13 proyectos. Los galardonados fueron en vivienda para el proyecto Torre Barcelona, mientras que en edificación fue Worl Techonology Center. El premio especial fue otorgado para los creadores del Edificio 4 Venezia.

¿Cuáles son las expectativas económicas para el segundo semestre?

Vimos un semestre normal donde no ha habido gran crecimiento respecto al año pasado, pero esperamos que el segundo semestre sea mejor, hay estabilidad económica y se están liberando proyectos que tenían pendientes los permisos de construcción y las remesas familiares siguen siendo un aporte que ayudan al sector de la construcción. Las inversiones en el país demuestran la confianza que tenemos, pero las instituciones gubernamentales deben trabajar y cumplir con los plazos para que no se detenga la generación de empleo e impuestos.