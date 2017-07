Lo asesinan en el mercado La Florida, zona 19

“Le dije que dejara de tomar, pero no hacía caso”, dijo María Elena, esposa de Juan Suy To, de 52 años, quien fue asesinado en la 8a. avenida y 5a. calle, en la colonia La Florida, en la zona 19.

Doña María Eugenia se disponía a empezar su venta de pollo en el mercado La Florida, cuando se dio cuenta que un hombre estaba durmiendo debajo de las tablas de la venta. “Lo intenté despertar pero estaba frío y había sangre”, dijo la vendedora.

Según las autoridades no se descarta que Suy To haya sido asaltado, debido a que no cargaba sus pertenencias. Mynor Ruano, vocero de los Bomberos Municipales indicó que presentaba golpes en el cráneo.

Había salido a tomar

Suy To dejó de tomar por 30 días, sin embargo, el pasado lunes se fue de su casa y empezó a tomar. “El martes lo vi en la calle y le dije que se fuera para la casa y me dijo que no, porque estorbaba”, comentó María Elena.

Según comentó la esposa ese martes él ya no cargaba celular, porque le dijo que lo habían asaltado. Suy To deja a cinco hijos en orfandad. María Elena comentó que ellos iban a vender a los mercados. “Vendemos zapatos y ropa”.

Vecinos y vendedores comentaron que muchos indigentes y personas alcohólicas se van a quedar a los negocios del mercado La Florida. “Siempre hacen lo mismo, pero a él lo asesinaron, qué pena por la familia”, dijo un vecino.

Escena del crimen