¿Por qué aparecen tiburones muertos en las costas de Sudáfrica?

Un extraño fenómeno tuvo lugar en las costas de Sudáfrica, dejando desconcertados a los especialistas en fauna marina.

Se trata de la aparición de varios tiburones blancos muertos en las playas del país africano. El hecho llamó aún más la atención de los científicos al notar que los cadáveres se encontraban totalmente desmembrados, por lo que parecían ser mordidas de un animal aún más grande.

El ejemplar estudiado por los investigadores fue un macho de 4.20 metros de largo, cuyo cuerpo estaba prácticamente desecho por las mordeduras, indica el sitio RT. Otros tres tiburones fueron hallados en estado similar en las costas sudafricanas.

“Nunca vimos nada parecido. Había un agujero enorme entre sus aletas pectorales que permitía ver la cavidad de su cuerpo“, dijo la bióloga Alison Towner.

Tras llevar a cabo un análisis de los restos en el Departamento de Asuntos Medioambientales, la experta explicó la verdad detrás del inquietante descubrimiento.

Según la bióloga de Marien Dynamics, que se dedica al estudio de la fauna marina, los ataques en contra de los depredadores fueron ocasionados por una o varias orcas.

