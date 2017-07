Desaparece mujer embarazada y su bebé; piden ayuda para encontrarlos

Se trata de Raquel Alejandra Pérez Ortíz, de 29 años, y Eduardo Isaac Alvarado Pérez, de 8 meses, desaparecieron el pasado jueves en Villas del Quetzal, San Juan Sacatepéquez. Ella vestía un traje azul con rayas blancas.

Eduardo Alvarado, esposo de Raquel quien tiene 8 meses de embarazo, dijo a Publinews, que al notar que su esposa con su hijo no regresaban, informó a las autoridades e interpuso la denuncia correspondiente.

“Cuando llegué a casa, ya no los encontré. He tocado puertas, he buscado con amigos y familiares y no la localizo”, manifestó el angustiado padre.