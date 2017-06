VIDEO. Truco fallido en YouTube termina con una persona muerta

Una mujer de Minnesota está acusada de matar a su novio en un fallido truco en YouTube en el que disparó una pistola a quemarropa contra un libro que éste sostenía a la altura del pecho.

Monalisa Perez, de 19 años, fue acusada el miércoles de homicidio impremeditado por la muerte de Pedro Ruiz. La mujer, que está embarazada, quedó en libertad con una fianza de 7.000 dólares. El cargo conlleva una pena máxima de 10 años de prisión.

De acuerdo con la querella criminal presentada por el alguacil del condado Norman, Jeremy Thornton, Ruiz quería hacer un video del truco para YouTube. Dijo que disparó desde unos 30 cm de distancia (1 pie).

Horas antes del incidente del martes por la noche, Perez dijo en Twitter: “Pedro y yo probablemente vamos a grabar uno de los trucos más peligrosos que se haya hecho. Idea SUYA, no MÍA”.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) June 26, 2017