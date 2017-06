Donald Trump ataca de nuevo a periodista con tuits

Durante la mañana, Trump atacó a los dos presentadores del programa “Morning Joe”, Mika Brzezinski y Joe Scarborough, pues tildó de “psicópata” a Scarborough y de “loca” a Brzezeniski.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don’t watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

…to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year’s Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017

Las consecuencias

Los congresistas del partido Republicano fueron agarrados “con la guardia baja” tras el ataque del Presidente. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar por varios actores sociales y gubernamentales.

El vocero de la Casa Blanca admitió con los comentarios fueron inapropiados

House Speaker Paul Ryan on Trump’s “Morning Joe” tweets: “Obviously I don’t see that as an appropriate comment.” https://t.co/Sz11G25P86 — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) 29 de junio de 2017

La senadora republicana Lisa Murkowski también mostró su malestar en su cuenta de Twitter.

Stop it! The Presidential platform should be used for more than bringing people down. — Sen. Lisa Murkowski (@lisamurkowski) 29 de junio de 2017

La otra cara de la moneda

A pesar de todo el revuelo que causó por la mañana, Trump felicitó a una periodista por tener “una hermosa sonrisa”, e incluso le regaló un guiño.