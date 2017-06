Reportan tiroteo en base militar en Alabama

El reporte de un tiroteo llegaba desde la base militar de Redstone Arsenal, en el estado sureño de Alabama, que alberga programas de misiles del Ejército estadounidense.

“Posible tiroteo activo en el arsenal“, indicó Redstone Arsenal en su cuenta de Twitter (@TeamRedstone), durante la mañana del martes.

Possible active shooter on the Arsenal. Installation is locked down. Run hide fight.

Las instalaciones fueron cerradas alrededor de las 10:00 (hora local), pero dos horas y media después las autoridades abrieron el tráfico de vehículos en la base, excepto en el Centro Sparkman, donde habría tenido lugar el incidente.

Update: Gates open. The Sparkman complex and intersections in and around Martin road remain in a lock down… https://t.co/augRTarnAG

— Redstone Arsenal (@TeamREDSTONE) June 27, 2017