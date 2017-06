FOTOS. Misteriosa pirámide con forma de volcán desconcierta a los arqueólogos

Ubicada en el valle de Nepeña, en Perú, la extraña pirámide con forma de volcán se mantiene como uno de los enigmas más grandes para la comunidad arqueológica.

Se trata de una estructura de más de 15 metros de altura, que cuenta con un “cráter” artificial interior, similar al de un volcán. La pirámide, de hecho, ha sido bautizada en el país sudamericano como “El Volcán”.

Intentando resolver este misterio, un equipo de expertos, encabezado por el profesor Robert Benfer, emérito de la Universidad de Misuri, en Estados Unidos, llevó a cabo una nueva investigación sobre la pirámide y ha publicado los resultados en la revista Antiquity.

Los científicos excavaron una zanja en el “cráter” de la estructura y descubrieron una escalera derrumbada que desciende, bajo una capa de adobe, hacia un suelo de yeso y barro.

