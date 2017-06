Trump recibe al primer ministro de India

Además de su encuentro con Donald Trump, el primer ministro de India, Narendra Modi, tiene previsto entrevistarse a lo largo de la jornada con los directores generales de grandes empresas estadounidenses como Apple, Microsoft y Google, con la intención de acercar posturas con la primera potencia mundial durante su visita al país de dos días.

Las relaciones entre India y Estados Unidos fueron buenas bajo el mandato de Barack Obama, pero la llegada de Trump a la Casa Blanca trajo profundas desavenencias en materia de intercambio comercial y concesión de visas para indios.

El cambio climático es otro importante punto de discrepancia. Trump acusó a India de haberse beneficiado del acuerdo de París cuando sacó a su país del pacto hace unas semanas, algo que Nueva Delhi rechaza tajantemente.

A pesar de las diferencias, el mandatario estadounidense celebró el sábado en Twitter tener la oportunidad de “discutir de importantes temas con un verdadero amigo“.

Look forward to welcoming India's PM Modi to @WhiteHouse on Monday. Important strategic issues to discuss with a true friend!

— President Trump (@POTUS) June 24, 2017