Aparece extraño dibujo en campo de maíz en San Marcos al estilo de “Señales”

Los vecinos de la aldea Caxaque, San Marcos, no salen del asombro tras haber encontrado al salir de sus viviendas una extraña figura geométrica trazada con exactitud en los campos de maíz sin haber escuchado algún tipo de ruidos la noche anterior.

Algunos aseguran que las figuras fueron causadas por los intensos vientos y la fuerte lluvia que ha azotado esa región en los últimos días; sin embargo, hay quienes dudan de esta teoría y la atribuyen a fenómenos de otro tipo.

El dueño del terreno, Antonio Barrios, manifestó su asombro por el misterioso suceso y aseguró que es algo raro.

“Un ser humano lo puede hacer, pero no sé cómo no han dejado huellas ni marcas. Hay personas que están convencidas que es algo de extraterrestre y otros dicen que es imposible, lo extraño que las otras milpas no sufrieron daños”, expresó